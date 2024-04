Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, die Reifen an zwei geparkten Autos in der Rheinhäuser Straße plattgestochen. Laut Polizei bemerkte eine 22-Jährige den Schaden an ihrem Auto nicht und fuhr gegen 7.30 Uhr los. Auf Höhe der B39-Anschlussstelle Speyer-Süd/Römerberg platzte dann ein Reifen. Die 22-Jährige konnte einen Unfall verhindern, indem sie zur Seite fuhr. Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte sich zu melden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.