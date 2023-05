Der Ansturm auf die Gymnasien wird so schnell nicht enden. Stadt und Kreis sind darauf nicht ausreichend vorbereitet.

Wer zuerst zuckt, muss eine neue Schule bauen. Nach diesem Motto taktieren die Gebietskörperschaften derzeit. Selbst wenn die Entscheidung für einen neuen Standort fiele, könnte es ein Jahrzehnt dauern, bis dieser in Betrieb geht. Dass es bis dahin richtige Raumprobleme geben kann, die ein optimales Lernen verhindern, ist aus den jetzigen Zahlen und Prognosen bereits ablesbar. Im Speyerer Schulentwicklungsplan steht das schwarz auf weiß.

So unangenehm und so teuer das ist: Ernsthafte Planungen für neue Standorte müssen unverzüglich beginnen. In Speyer sollte zugleich geprüft werden, ob Raumüberhänge in der schrumpfenden Berufsbildenden Schule und in der benachbarten Burgfeldrealschule bestehen und besser genutzt werden könnten.