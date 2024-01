„14 Tage im Land der aufgehenden Sonne“ lautet der Titel einer Bürgerreise, die in diesem Jahr aus Speyer nach Japan führt. Dazu steht jetzt eine Informationsveranstaltung an.

Der Speyerer Verein „Kopf hoch Japan – Deutsch-Japanische Gesellschaft Vorderpfalz“ lädt zur Infoveranstaltung am Samstag, 3. Februar, 16 Uhr, in die Villa Ecarius ein. Interessierte erfahren dabei Details zu der für alle Bürger offenen Reise, die insbesondere in den Norden von Japans Hauptinsel Honshu führt. Beginnend am 31. August besuchen die Mitfahrer demnach traditionelle Feste wie das Hanamaki Matsuri, bei dem der „Tanz der Rehe“ getanzt werde. Auch die Schreine von Nikko, der Kawaguchi-See, die Ruinen der Burg Aoba und das Archipel Matsushima, auf dem Dichter Basho einige seiner berühmten Haiku verfasste, stehen auf dem Programm. Zum Mitmachen seien eine Tee-Zeremonie, ein Taiko-Trommelkurs, eine Kalligraphie-Stunde sowie ein Bad in einer heißen Quelle vor Ort geplant.

Laut dem Vorstandsmitglied Martin Moser liegt der Fokus darin, den Teilnehmern ein „tieferes kulturelles Verständnis für Land und Leute“ zu ermöglichen. Eine erste Bürgerreise 2019 war auf gute Resonanz gestoßen. Den ausrichtenden Verein gibt es seit 2011: Einst für eine Spendensammlung nach Naturkatastrophen ins Leben gerufen, verfolgt er seither das Ziel, Japans Kultur zu vermitteln. Kontakt: www.kopf-hoch-japan.de, E-Mail djg.vorderpfalz@gmail.com.