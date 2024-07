Vom 10. bis 12. November findet in Berlin das Planspiel Zukunftsdialog 2024 statt, das von der SPD-Bundestagsfraktion veranstaltet wird. Hierzu lädt die SPD-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Neustadt-Speyer, Isabel Mackensen-Geis, einen Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren aus ihrem Wahlkreis ein. Das Planspiel bietet Jugendlichen die Möglichkeit, Politik hautnah zu erleben und aktiv mitzugestalten. Es ist eine spielerische, aber realistische Simulation der Arbeit der Bundestagsabgeordneten. „Ziel ist es, jungen Menschen einen Eindruck von der Arbeit innerhalb einer Fraktion im Deutschen Bundestag zu vermitteln“, erläutert Mackensen-Geis. Die Teilnehmer schlüpfen in die Rolle von Abgeordneten und durchlaufen spielerisch alle Abläufe einer Fraktion: von der Fraktionssitzung über die Erstellung von Anträgen in Arbeitsgruppen bis hin zur Diskussion und Durchsetzung eigener Positionen innerhalb der Fraktion. Die Themen, mit denen sich die Planspiel-Fraktion beschäftigt, orientieren sich dabei an aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Die Kosten für Übernachtung, An- und Rückreise sowie die Verpflegung während des gesamten Planspiels trägt die SPD-Bundestagsfraktion. Interessierte Jugendliche können sich per Mail unter isabel.mackensen-geis@bundestag.de bis Ende Juli bewerben und dabei kurz erläutern, warum sie teilnehmen wollen.