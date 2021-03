Das St.-Vincentius-Krankenhaus ermöglicht nach eigener Mitteilung ab sofort wieder planbare medizinische Eingriffe, die nicht mit der Versorgung von Corona-Patienten und anderen Notfällen sowie der Behandlung von Tumorpatienten zu tun haben. Als Beispiele erwähnt es in einer Mitteilung Operationen bei Gallensteinen oder für ein neues Knie- oder Hüftgelenk. „Auch die Klinik für Konservative Orthopädie und Schmerzmedizin wird wieder Patienten für ihre multimodale Schmerztherapie aufnehmen.“

Im Zuge der zweiten Corona-Welle hatten seit Herbst 2020 planbare Operationen weitestgehend verschoben werden müssen. Vier von neun Stationen mussten zeitweise geschlossen werden, um Kapazitäten zur Versorgung von Covid-19-Patienten zu schaffen. Ärztliche Direktorin Cornelia Leszinski: „Selbstverständlich werden am Coronavirus erkrankte Menschen auch weiterhin unsere volle Aufmerksamkeit genießen.“

In allen Kliniken stünden die Ärzte mit ihren Teams derzeit wieder in vollem Umfang zur Verfügung. Termine könnten vereinbart werden. Die verschärften Hygiene- und Besucherregelungen würden beibehalten. Jeder Patient erhalte bei der stationären Aufnahme ins Krankenhaus einen aktuellen Antigen-Schnelltest. Am Dienstag zählte es noch 15 Corona-Patienten, vier davon wurden beatmet.