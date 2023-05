Speyer zeigt Flagge. Erstmals veranstaltet die Stadt die Aktionswoche „Speyer sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen und Kinder“. Vom 6. bis 13. Mai wollen die Akteure das öffentliche Bewusstsein für die Opfer schärfen und nicht länger hinnehmen, dass Gewalt gegen Frauen, Kinder und auch Männer Privatsache ist.

Jede dritte Frau erfährt im Laufe ihres Lebens Gewalt. Im Jahr 2020 wurden 130 Frauen von Partnern oder Ex-Partnern getötet, in 359 Fällen ist es beim Versuch geblieben. Aktuelle Speyerer Zahlen liegen momentan nach Angaben der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Lena Dunio-Özkan zwar nicht vor, der Rücklauf der Beratungsstelle des Frauenhauses und des Frauen- und Mädchen-Notrufs zeige allerdings, dass die entsprechenden Beratungsgespräche enorm zugenommen hätten. „Das Dunkelfeld ist sehr groß“, unterstreicht Dunio-Özkan.

Sowohl im Ablauf der Aktionswoche als auch beim weiteren Vorgehen orientiere sich Speyer an der Stadt Trier, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Trier hat sich demnach als einzige rheinland-pfälzische Stadt der 2011 verabschiedeten und in Deutschland 2018 in Kraft getretenen Istanbul-Konvention gegen häusliche und Frauen betreffende Gewalt angeschlossen. In Speyer gibt es laut Dunio-Özkan Initiativen des Arbeitskreises Gewalt gegen Frauen und Kinder, des Frauenhauses, des Frauen- und Mädchen-Notrufs sowie von Kinderschutzdienst und -bund, Polizei und Stadt. Um die Öffentlichkeit für das diesjährige städtische Schwerpunktthema zu sensibilisieren, tage der Arbeitskreis alle drei Monate.

Aktionswoche ab Samstag

„Wir wollen mit der ersten Aktionswoche eine breite Öffentlichkeit erreichen“, erklärt Dunio-Özkan. Bereits am Freitag hingen deshalb große Fahnen in der Innenstadt. In Kitas und Schulen soll Präventionsarbeit laufen, für Erwachsene soll die Thematik mit Filmabenden samt Diskussion aufgegriffen werden. „Gefangen im Netz“ erzählt von Bedrohungen Jugendlicher im Internet, Gefahren durch Kinderpornografie und Cybergrooming. Gezeigt wird der Film am Mittwoch, 10. Mai 18.30 Uhr, in den Räumen des Sozialprojekts Juma im Birkenweg. Wie alle Vorführungen während der Aktionswoche ist auch diese Veranstaltung für Besucher kostenfrei.

Vom 8. bis 11. Mai wird die Polizei-Puppenbühne in drei Speyerer Kitas mit dem Stück „Wuschel und der Polizeihund – eine gefährliche Begegnung“ auftreten. Ein Arbeitsheft gegen Sexismus steht allen achten Klassenstufen der Speyerer Schulen zur Verfügung. Seiler kündigte an, dass sich die Stadt stärker an der Finanzausstattung der Frauenhäuser beteiligen werde. Einen Ratsbeschluss zur Istanbul-Konvention strebe sie noch 2023 an. Die OB: „Finanzierung von Frauenhaus und Frauen- und Mädchen-Notruf dürfen nicht länger freiwillige Leistungen der Stadt bleiben.“

Termin

Eröffnung der Aktionswoche „Speyer sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen und Kinder“ am Samstag, 6. Mai, 11 Uhr, Geschirrplätzel, mit Musik und Tanz. Der Soroptimist-Club bewirtet. Aktionsprogramm im Netz unter www.speyer.de/antigewaltwoche