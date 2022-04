Ahmadiyya Muslim Jamaat heißt eine muslimische Gemeinde mit 70 Mitgliedern in Speyer. Zum Start des Fastenmonats Ramadan am Wochenende hat sie eine neue Informationskampagne vorgestellt.

Die Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde haben sich in Speyer schon mehrfach öffentlich bemerkbar gemacht: Sie haben zum Beispiel Friedensbäume im Woogbachtal gestiftet und am Neujahrstag die Maximilianstraße von Feuerwerk-Abfall gereinigt. Jetzt will sie unter anderem mit einer Plakataktion wegen der „vielen unbeantworteten Fragen über den Islam“ aufklären, Besorgnis und Missverständnisse ausräumen, teilten Gemeindevertreter bei einer Pressekonferenz im Hotel Löwengarten mit.

Zu dieser Kampagne gehören demnach drei Plakate in der Auestraße und eines in der Petschengasse. Dazu kommen Infostände: Einen ersten gab es schon am Samstag in der Speyerer Innenstadt, ein zweiter ist für Mittwoch, 6. April, angekündigt, ein dritter für Samstag, 9. April, in Germersheim. „Liebe für alle, Hass für keinen“, sei die Botschaft. Eine Broschüre mit Kontaktdaten, die verteilt wird, steht unter dem Motto „Muslime gegen Rassismus“. In den sozialen Medien laufe die Aktion unter dem Hashtag #MuslimeFürDeutschland.

1889 in Indien gegründet

Die Ahmadiyya-Gemeinde zählt weltweit nach eigenen Angaben mehr als zehn Millionen Mitglieder, davon rund 40.000 in Deutschland. Sie wurde 1889 in Indien gegründet, wo nach ihrer Glaubenslehre in diesem Jahr der „verheißene Messias“ erschienen ist. Sie bezeichnet sich als „weltweit größte Gemeinschaft unter den organisierten Muslimen“. In den einzelnen islamischen Staaten stelle sie aber eine Minderheit dar.