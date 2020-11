Die FDP Speyer fordert „umgehend Aufklärung und ein Gespräch zwischen Rat und Verwaltung“ über die Planung des Stadtortwechsels des Technischen Hilfswerks (THW) Speyer. Nach dem RHEINPFALZ-Bericht „Nur Neubau an neuem Standort“ vom Samstag sieht sie die Vertrauensbasis zerstört. Fraktionssprecher Mike Oehlmann zeigt sich in einer Pressemitteilung am Wochenende verärgert darüber, dass der Rat erst kurz vor Beschlussfassung zum Neubau der Hauptfeuerwache erst Kenntnis über die „plötzliche“ Bereitschaft des THW-Ortsverbandes Speyer, einen Standortwechsel zu planen, was dem Projekt Hauptfeuerwache in der Umsetzung in Form von Flächengewinn und Kostenersparnis zuträglich wäre. Laut RHEINPFALZ scheine das THW Speyer bereits seit längerem das Thema eines Standortwechsels zu forcieren und habe wohl auch bereits eine Vorauswahl getroffen „und favorisiert das von der Stadt Speyer angebotene Grundstück in der Brunckstraße final“. Diese doch schon sehr weit fortgeschrittenen Planungen und Information scheinen der FDP „wohl keine kurzfristige und überraschende Erkenntnis, wie es uns seitens der Verwaltung suggeriert wurde“, schimpft Oehlmann. Er fordert eine faire und angemessene Beratung und Prüfung über einen THW-Standort. „Ausreichend Platzszenarien gäbe es in Speyer zu prüfen. Daher teilen wir nicht die Bereitschaft, ein für Gewerbe frei stehendes Grundstück hierfür vorab zu belegen.