Noch ausreichend Möglichkeit, sich zu beteiligen, bieten die Aktionen in Speyer und Dudenhofen, die am Samstag, 17. September, beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar angeboten werden.

Geschlossen ist bislang einzig die Anmeldung für „Helfende Hände für das Gymnasium am Kaiserdom“, wo Klassensäle neuen Glanz erhalten sollen. Noch Teilnehmer fehlten am Mittwoch für das Diakonissen-Hospiz im Wilhelminenstift, wo ein Holzzaun mit einer Eingangstür für das bestehende Hühnergehege gebaut werden soll. Als eigene Projekte zählen auch die Diakonissen-Vorhaben gegenüber, wo im Vorgarten, im Blumen- und Nutzgarten je ein Standplatz für eine Parkbank als gemütliche Sitzgelegenheit angelegt werden soll.

Der Offene Kanal Speyer bereitet ein neues Senioren-Videomagazin vor und sieht den Freiwilligentag dafür als eine Art Startschuss an. Das Angebot richtet sich an Personen über 60 Jahre und findet im Media-Tor in der Maximilianstraße statt. Eventuell werde ein erster Sendebeitrag über eine der anderen Aktionen beim Freiwilligentag in Speyer produziert.

Dünen werden gepflegt

Im Umland war Mitte der Woche die Pflege von Binnendünen in Dudenhofen für den Freiwilligentag angemeldet. Die Ortsgemeinde organisiert den Einsatz, bei dem unerwünschter Bewuchs entfernt werden soll, um eine Insektenvielfalt auf dem geschützten Gebiet zu erhalten.

Wer mitmachen will, kann sich bis Freitagabend im Netz bei www.wir-schaffen-was.de anmelden. Dort können auch Aktionen eingetragen werden, für die Unterstützer gesucht werden. Die Projekte sollten der Allgemeinheit dienen und binnen eines Tages zum Abschluss gebracht werden. Seniorenmagazin-Interessierte können sich auch beim Offenen Kanal unter E-Mail ws@okspeyer.de oder Telefon 06232 61160 melden.