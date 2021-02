Noch ist nicht abzusehen, wann größere öffentliche Konzerten wieder möglich sein können. Doch Pläne für solche muss es schon geben, des zumeist langen Vorlaufs wegen. Das ist auch bei PalatinaKlassik so. Hier beginnt das Jahresprogramm traditionell an Pfingsten – und so fielen im vergangenen Jahr so gut wie alle geplanten Veranstaltungen aus. Das große Beethoven-Fest soll nun im Herbst nachgeholt werden. Und ein anderer Klassiker auch.

„Wir können nicht auf die Kreativität und die Impulse von Künstlern verzichten“: das sagt Michael Wagner, der Vorsitzende von PalatinaKlassik und Landtagsabgeordnete (CDU). Er geht der aktuellen Lage wegen davon aus, dass es noch einige Zeit dauern werde, „bis wir wieder voll besetzte Konzertsäle oder Kirchenräume sehen werden“. Doch es gelte schon jetzt, die musikalischen und organisatorischen Weichen zu stellen.

Es sei schön zu sehen, dass dies die Förderer und Gönner von PalatinaKlassik genauso einschätzen. Viele Sponsoren hätten ihre Bereitschaft zur Unterstützung der PalatinaKlassik-Vorhaben bereits gegeben.

Kunst ist Daseinsvorsorge

Der musikalische Leiter von PalatinaKlassik Leo Kraemer ergänzt: „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kunst und Kultur elementare Bausteine unseres ,Mensch seins’ sind. Wir müssen die Einsicht gewinnen, dass Kunst auf besondere Weise Daseinsvorsorge ist. Das ist unsere gesellschaftliche Verantwortung,“ .

Leider musste 2020 unter anderem große Beethoven-Konzert im Jubiläumsjahr abgesagt werden. Es soll 2021 nachgeholt werden, wahrscheinlich mit dem Petersburger Meisterpianisten Andrei Ivanovitch.

Zu Ehren von Bruckner

Im Oktober soll dann mit einem Konzert dem 125. Todestag von Anton Bruckner gedacht werden, wobei Kraemer gerne an das erste Konzert der von ihm gegründeten Internationalen Musiktage Dom zu Speyer zurückdenkt. Im Eröffnungskonzert kam damals neben Beethovens Violinkonzert Bruckners neunte Sinfonie zur Aufführung. „Ich hatte die große Ehre, alle neun Bruckner-Sinfonien im Dom dirigieren zu dürfen. Dies auch zur Freude des verstorbenen Speyerer Bischofs Anton Schlembach, der immer wieder betonte, die Musik von Anton Bruckner gehöre einfach in den Speyerer Dom.“ Im Dezember soll es wieder zur Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Bach kommen. „Das Bedauern über die Absage der Traditions-Konzerte im Historischen Museum zur Pfalz kurz vor Weihnachten und am zweiten Weihnachtsfeiertag in Eußerthal war riesengroß,“ so Wagner. Und in vielen Gesprächen sei der Hoffnung Ausdruck verliehen worden, PalatinaKlassik könne die „Bachsche Weihnachtsgeschichte“ zur Weihnacht 2021 wieder erklingen.

Geplant