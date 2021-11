Ein Festival „Kultur goes paradise“ wie in den vergangenen beiden Jahren soll es in Speyer im Jahr 2022 nicht mehr geben, wohl aber Sommerkonzerte – wie die beliebten Picknickkonzerte – an verschiedenen Orten, darunter auch dem Paradiesgarten bei Dreifaltigkeitskirche. Das war eine Aussage bei der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses.Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler als Leiterin der Sitzung (für die erkrankte Bürgermeisterin Monika Kabs), Kulturfachbereichsleiter Matthias Nowack und Anke Illg vom Kulturbüro informierten weiter darüber, dass das im Dezember 2020 geplante X-Mas-Spezial in dieser Jahr vor Weihnachten im Philipp eins nachgeholt werden wird.

Ein nächster wichtiger Termin im städtischen Kulturprogramm ist am 11. November im Historischen Ratssaal die Verleihung des Arno-Reinfrank-Preises an Tijan Sila. Diese Veranstaltung hätte als Teil von Speyer.Lit schon im Frühjahr stattfunden sollen. 2022 soll es wieder in den ersten Monaten des Jahres das Literatur-Festival in weitgehend bewährte Weise geben. Unter anderem werden als prominente Autorinnen und Autoren Eva Menasse und Christoph Ransmayr erwartet.

Vom 17. bis 19. Mai ist Speyer neben Germersheim und Philippsburg Schauplatz eines großen Militärmusikfestivals.