Der Friedhof verändert sich weiter. Die Sperrung des Trauerhallen-Vorplatzes für Fahrzeuge sowie die Anlage des Gartengrabfeldes, bei dem jetzt der erste Bauabschnitt umgesetzt sei, wurden in der „Arbeitsgruppe Friedhofsentwicklung“ als Beispiele genannt. Es gibt allerdings noch etliche weitere Wünsche.

Auch als Friedhof müsse man mit der Zeit gehen, so Standesamtschef Hartmut Jossé, welcher die Sitzung zusammen mit der Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) leitete. In Vorbereitung sei etwa ein Urnengemeinschaftsfeld. Für die Friedhofshalle gebe es eine neue Mikrofon- und Hi-Fi-Anlage-Anlage, neue Lichter sowie Lautsprecher. Eine Erneuerung des Rednerpults in der Trauerhalle sei für nächstes Jahr geplant.

Walter Feiniler (SPD) reagierte verärgert darauf, dass ein „Memoriamgarten“, wie er auf den Friedhöfen Kaiserslautern oder Waldsee zu finden ist, weiterhin nicht auf dem Speyerer Friedhof geplant ist. Als Gegenargument nannte Jossé, dass diese Bestattungsform sehr kleinflächig und kostenintensiv sei. Stefanie Walburg, die sich ehrenamtlich für die Pflege von Kindergräbern auf dem Friedhof einsetzt, bat um mehr Unterstützung durch Blumenspenden. Ehrenamtliche gebe es genug. Nun soll ein Brief an die umliegenden Gärtnereien erneut auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

Zum modernen Friedhof gehört auch Öffentlichkeitsarbeit. Angekündigt wurde ein Pressetermin zur Anerkennung der deutschen Friedhofskultur als Unesco-Weltkulturerbe. Ob der „Girls’ Day 2021“ beim Friedhof stattfinden kann, ist Corona-bedingt offen, ebenso der Nachholtermin für den „Tag des Friedhofs 2020“ im April 2021. Der Volkstrauertag am 20. November werde mit einem Ehrengang in kleinem Rahmen begangen.