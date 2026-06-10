Die gemeinsamen Pläne von Land und Stadt für zwei Deichquerungen in der Franz-Kirrmeier-Straße stoßen auf Wohlwollen in der Kommunalpolitik.

Ein einstimmiges Votum im städtischen Bauausschuss hat am Dienstagabend signalisiert, dass Stadt und Land ihre Pläne für eine Treppe (beim Industriehof) und eine Rampe (beim Lidl-Kreisel) über den Rheindeich in der Franz-Kirrmeier-Straße anpacken können. Auch Planungskosten von rund 45.000 Euro wurde zugestimmt. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd als zuständige Landesbehörde übernimmt die Arbeiten am Deich für rund 360.000 Euro, die Stadt baut Fußgängerüberwege für 245.000 Euro und neue Rad- und Gehwege für 195.000 Euro.

Die für die Jahre 2027 und 2028 geplanten Maßnahmen sind nötig, weil es heute fünf „wilde“ Deichquerungen entlang der Kirrmeier-Straße gibt, die mit Trampelpfaden verbunden sind und den Deich destabilisieren könnten. Außerdem ist die ungeordnete Überquerung der Straße vor allem für Fußgänger mit Gefahren verbunden. Am stärksten betroffen sei der Bereich vor dem Industrie- und Gewerbehof.

Mehr Treppen nötig?

Diskussionen gab es unter anderem über die Anzahl der Übergänge: Claus Ableiter (FWG) hätte sich fünf gewünscht, weil es offensichtlich an so vielen Stellen Bedarf gebe. Walter Feiniler (SPD) hielt drei Querungen innerhalb von 650 Metern für „ziemlich viel“. Die dritte Verbindung käme weiter südlich zwischen Industriehof unter Alter Ziegelei hinzu und wäre ein privates Projekt im Zusammenhang mit der Industriehof-Aufwertung. „Es ist ein Kompromiss“, so Wolfgang Koch, Leiter der SGD-Deichmeisterei, über das Gesamtkonzept. Mehrere Fraktionen lobten die geplante Lösung.

Daniel Knäpple (Linke) hinterfragte die in Aussicht gestellte Fußgängerampel nördlich angrenzend an den „Eis am Rhein“-Standort, von dem aus heute viele Kunden den Weg über den Deich suchten: Das Lokal werde in ein paar Jahren nicht mehr an diesem Standort sein, weil dort Wohnbebauung entstehe. Florian Benner von der Stadtverwaltung bestätigte das, sah aber trotzdem Bedarf wegen einer Wegeverbindung in diesem Bereich. Einigkeit bestand darüber, dass Zäune am Deich nötig werden: Sie sollen Bereiche abgrenzen, die nicht mehr betreten werden dürfen. Wie lang die Gatter sein müssen, war noch nicht ganz klar. Bei Hochwasser würden auch Treppe und Rampe gesperrt, so Benner auf Rückfrage.