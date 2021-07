Verständnisfragen, aber keine grundsätzliche Ablehnung gab es vorige Woche im Bauausschuss zur geplanten Aufwertung des Bahnhofsumfelds. Die Linie der Stadtverwaltung dazu wurde gestützt.

Alle Ausschussmitglieder sagten ja zu den Plänen, für die Stadt und Bahn jeweils mehrere 100.000 Euro beisteuern würden. Es geht unter anderem um einen zusätzlichen Zugang zu den Gleisen im Süden des Bahnhofsgebäudes und die Einrichtung einer Toilettenanlage und einer touristischen Infostele im früheren Kiosk an der Schneckennudel-Brücke. Dazu sollen eine verbesserte Wegeführung und die Reparatur der undichten Überdachung am Mittelbahnsteig kommen.

Der Bauausschuss hat bereits in einer Digitalsitzung darüber befunden. Am Donnerstag, 15. Juli, 17 Uhr, ist der Stadtrat an der Reihe. Thema ist unter anderem der Ankauf des Kioskgebäudes für 151.000 Euro. Andere Dinge liegen in Verantwortung der Bahn, mit der es Absprachen gibt. „Es war keine einfache Diskussion“, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) über die Vorarbeiten. Es habe sich ausgezahlt, „trotz Widrigkeiten“ konsequent geblieben zu sein.