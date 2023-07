Das Land weist den Kommunen zwar weiterhin Schutzsuchende zu, will den steigenden Andrang an Geflüchteten aber über seine vier Erstaufnahmeeinrichtungen abfedern – bis zur „Kapazitätsgrenze“. So hat es Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) angekündigt. Das bedeutet, dass weitere 200 Menschen in der Speyerer Kurpfalzkaserne untergebracht werden. Sofern das Land nicht noch mehr Plätze dort schafft. Die Stadt pocht dagegen auf eine langfristige Lösung.

