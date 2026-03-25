Rund um die Uhr Pizza aus dem Automaten: Die Firma Pizza Dons aus Frankreich hat auf dem Wasgau-Supermarkt-Parkplatz in Waldsee einen ihrer Pizza-Automaten aufgestellt. Nach Angaben des Unternehmens backt der Automat innerhalb von drei Minuten Pizzen, die an einem Bildschirm ausgesucht werden können. Die Pizzaböden werden der Firma zufolge in Italien hergestellt und in Lachen-Speyerdorf belegt. Ein Mitarbeiter befüllt die Automaten, in die 70 Pizzen passen. Sie kosten zwischen neun und zwölf Euro, für eine Nutella-Pizza wird sechs Euro verlangt. Pizza Dons, das nach eigenen Angaben mit seinem Konzept in Frankreich erfolgreich ist, expandiert zurzeit in der Pfalz. Es gibt unter anderem bereits Automaten des Unternehmens in Hochdorf-Assenheim und Harthausen.