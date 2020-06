Im Rahmen der Kampagne „Speyer.Kultur.Support.“ spielen Pirmin Grehl und Christine Rahn am Sonntag, 14. Juni, um 11 Uhr das Konzert ohne Publikum Nummer zehn live aus der Stadthalle Speyer. Gesendet wird der Livestream über den YouTube-Kanal der Stadt Speyer, https://www.youtube.com/user/stadtspeyer, und die Facebookseite „Speyer.Kultur“.

Herausragender Flötist

Der in Speyer aufgewachsene Pirmin Grehl gehört zu den herausragenden Flötisten der Gegenwart: Er war ARD-Preisträger und Soloflötist im Konzerthausorchester Berlin und ist seit 2017 Professor an der Hochschule für Musik in Karlsruhe.

Versierte Pianistin

Die in Speyer beheimatet Pianistin Christine Rahn ist als versierte Kammermusikerin und Liedbegleiterin bekannt und geschätzt: Sie ist Preisträgerin des Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerbs und veranstaltet seit mittlerweile fünf Jahren das Festival für Liedkunst „Glasperlenspiele Calw“.

Abwechslungsreiches Programm

Gemeinsam präsentieren beide ein höchst abwechslungsreiches Programm mit herausragenden Werken der Flötenliteratur, das den programmatischen Bogen vom Barockzeitalter bis hin zu einer Flötensonate Robert Muczinskys spannt, die deutliche Einflüsse des Jazz erkennen lässt. Zu hören sind Johann Sebastian Bachs Sonate für Flöte und Klavier G-Dur BWV 525, Francis Poulenc’ Sonate für Flöte und Klavier, Sigfrid Karg-Elerts Sinfonische Kanzone op. 114 und Robert Muczinskys Sonate für Flöte und Klavier op. 14. Die Künstler erhalten eine Gage. Online werden spezielle Unterstützertickets angeboten, deren Erlös wiederum Künstlerinnen und Künstlern zugutekommt.

