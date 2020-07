Die Stadt Speyer und die Gemeinde Otterstadt arbeiten bei der Entwicklung des Pionier-Quartiers und bei den Bewerbungsabsichten der Stadt Speyer für die Landesgartenschau 2026 „interkommunal auf Augenhöhe“ zusammen. Die Stadt Speyer gibt ihre bisherigen Entwicklungspläne oberhalb der Kreisstraße 23 auf. Sie will „die für die Landwirtschaft so wichtigen Flächen natürlich erhalten“. Das bedeutet, dass für das Pionier-Quartier weniger Otterstadter Gemarkung genutzt werden soll als ursprünglich vorgesehen. Bei beiden Projekten sollen die Bürger beider Kommunen „aktiv“ eingebunden werden. Das ist das Ergebnis eines „vertrauensvollen“ Gesprächs zwischen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Jürgen Zimmer (parteilos), Erster Beigeordneter der Gemeinde Otterstadt, am Freitag, das am gestrigen Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung vorgestellt wurde. Für Herbst ist eine Informationsveranstaltung für die Speyerer und Otterstadter Bürger geplant – als Auftakt zu weiteren Bürgerversammlungen. Auch eine gemeinsame, öffentliche Radtour mit Oberbürgermeisterin und Erstem Beigeordneten ist geplant. Vereinbart haben beide Politiker regelmäßige Jour-Fixe-Termine miteinander. Vertreter der Stadt werden als Gäste an Ausschusssitzungen das Pionier-Quartier betreffend teilnehmen und den Mitgliedern für Auskünfte zur Verfügung stehen. Seiler wird zu dem Verzicht auf die Entwicklung oberhalb der K 23 wie folgt zitiert: „Je größer, desto besser, kann nicht unsere Devise sein, wenn es darum geht, das für uns wichtige Wohn- und Gewerbegebiet im Norden Speyers zu entwickeln.“ Die Planungen stünden noch ganz am Anfang. „Die finale Entscheidung über die genaue Ausgestaltung sowie das Ausmaß des Projekts sollen im konstruktiven Austausch mit der Bevölkerung festgelegt werden“, betonen Seiler und Zimmer. Die Landesgartenschau 2026 sei unter Einbeziehung der Gemeinde Otterstadt denkbar, aber nicht zwingend, heißt es in der Mitteilung. Entsprechend werde auch die Machbarkeitsstudie als Grundlage der Bewerbung der Stadt Speyer für die Schau aussehen, versicherte OB Seiler. „Wir werden die Otterstädter natürlich befragen und erst dann entscheiden, ob wir uns, in welcher Form auch immer, der Speyerer Bewerbung anschließen oder auch nicht“, so Zimmer.