Bedenklich stimmen können hätten die Ankündigungen vieler „Pink Monday“-Fans, das Festzelt am Brezelfest-Montag zu boykottieren. Hintergrund: Der Betreiber hatte das besondere Angebot unter anderem für Freunde gleichgeschlechtlicher Liebe nicht mehr wie in den vergangenen Jahren angeboten. Die zeltbetreibende Firma Project4Events hatte sich davon nicht abschrecken lassen. Sie hat am Montagabend dennoch einen guten Besuch verzeichnet: Schon früh am Abend füllten sich die Bänke. Gegen 21 Uhr waren alle vorhandenen Sitzgelegenheiten im Inneren belegt und großteils zur Minitanzfläche umfunktioniert worden. Aufgetreten waren nicht wie beim „Pink Monday“ die Schlagertanten vom „Rhein-Neckar-Theater“, sondern die Partyband „Pfälzer Frühgrumbeere“ aus Römerberg. Es feierten Menschen aller Altersklassen und jeder geschlechtlichen Gesinnung, teilweise auch in Regenbogenfarben.