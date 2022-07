Nicht nur die dauerhaften Angebote auf dem Festplatz waren anlässlich des Brezelfests gut besucht. Zum Abschluss nach sechs Tagen wurden auch die besonderen Programmpunkte als Erfolg bezeichnet.

Wenn’s Männer regnet, Königinnen tanzen und 99 Luftballons gen Horizont fliegen, ist eindeutig der Stimmungsgipfel am Brezelfest-Montag erreicht: Der „Pink Monday“ rockte mit Top-Hits nicht nur das Festzelt, sondern mit sattem Beat auch dessen Umgebung. Als der Festplatz sich langsam leerte, hielten drinnen die „Schlagertanten“ des Rhein-Neckar-Theaters Mannheim die Stellung.

Brechend voll war das Festzelt Schlag 19 Uhr, als die Künstlercrew aus der Quadratestadt die Bühne stürmte. Party satt war angesagt, Tanzen auf den Bierbänken gesetzt. Feierlust pur hatten Frauen und Männer jeden Alters. An Abstand und Maske dachte im Getümmel keiner mehr.

Gesellige Termine

Zwar ruhiger, aber nicht weniger gesellig ging’s an den anderen Tagen im Zelt zu. Der Ökumenische Gottesdienst am Sonntag war zünftig, der Seniorennachmittag am Dienstag abwechslungsreich. Auf dem Platz nutzten Eltern mit Kindern die vergünstigten Angebote zum Familientag.

Ein voller Platz an allen Tagen stimmte die Schausteller ebenso zufrieden wie die Veranstalter des Verkehrsvereins. So bunt wie das Feuerwerk zum Ende des Brezelfestes waren alle sechs Festtage gewesen.

