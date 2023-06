In der Debatte um die abgesagte Veranstaltung „Pink Monday“ auf dem Brezelfest hat sich jetzt auch die Firma zu Wort gemeldet, die das Festzelt betreibt. Sie sieht sich zu unrecht an den Pranger gestellt.

Hintergrund ist, dass die in den vergangenen Jahren als Künstler gebuchten „Schlagertanten“ die Absage am Dienstag öffentlich kritisierten. Danach sei sein Unternehmen vor allem im Netz zur Zielscheibe geworden, so Florian Peschel von Project4 Events (Heidelberg). Die Firma betreibt das Festzelt und bestimmt das Bühnenprogramm. Bei der Absage an die auch auf Travestie setzenden „Schlagertanten“ gehe es keineswegs um Diskriminierung, sondern um eine rein wirtschaftliche Entscheidung, so der Betreiber.

„Als Festwirt eines solchen Volksfestes, bei dem kein Eintritt verlangt wird, können wir uns die finanziellen Aufwendungen für solche Gagen einfach nicht leisten“, schreibt das Unternehmen. Es betont, „dass die queere Community zu jeder Zeit und bei jeder einzelnen unserer Veranstaltungstagen herzlich willkommen ist“. Die Entscheidung richte sich nicht gegen sie. Man bewirte gerne alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung.