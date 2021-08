Beim Bezahlen in einem Supermarkt in der St.-German-Straße ist eine 78-jährige Frau von bislang unbekannten Tätern ausspioniert worden. Dabei erspähten die Unbekannten die PIN der EC-Karte, mit der die Frau die Rechnung beglich. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kaufte die Frau bereits am 14. Juli Waren in der Filiale ein und trat anschließend an ihr Auto heran, um ihre Handtasche mitsamt EC-Karte und den Einkäufen zu verstauen. Dort wurde sie dann von einem unbekannten Mann unter dem Vorwand angesprochen, dass er ein Krankenhaus suche. Während die 78-Jährige die Adresse des Krankenhauses auf einen Zettel schrieb und sich von ihrem Wagen wegdrehte, entwendete ein zweiter Täter die EC-Karte aus der Handtasche. Kurz darauf wurde mehrmalig Bargeld vom Konto der Frau abgehoben und diverse Einkäufe mit der Karte getätigt. Bei einem der unbekannten Täter soll es sich um einen zirka 50 bis 60 Jahre alten Mann handeln, der sehr schlechtes Deutsch sprach. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.