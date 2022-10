Am Mittwoch, 12. Oktober, wird die Stadt große Rückschnittarbeiten an einem Silberahorn auf der Klipfelsau durchführen. Wie die Stadt mitteilt, kämpft der betroffene Baum „seit einigen Jahren“ mit einem Zunderschwammbefall. Dieser Pilz dringe über Ast- und Stammwunden ein und verursache Weißfäule. Das könne dazu führen, dass der befallene Baum in mehreren Metern Höhe abbricht. Beim betroffenen Silberahorn seien bereits mehrfach betroffene Kronenteile entfernt worden. Weil der aktuelle Befall derart intensiv sei, müsse die Stadt dieses Malmindestens 50 Prozent der Krone entfernen.