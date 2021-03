Mit einem grünen Laserstrahl ist der Pilot eines Kleinflugzeugs über Speyer geblendet worden. Laut Polizei ging der Strahl am Donnerstagabend gegen 21 Uhr von der Speyerer Innenstadt aus, eine genauerer Lokalisierung war nicht möglich. Es handle sich um einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt eine Person beim Bedienen eines Laserpointers in der Speyerer Innenstadt beobachtet haben. Hinweise können unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gegeben werden. Die Polizei weist auf die Gefährlichkeit von Laserpointern hin: Das Blenden damit könne zu gesundheitlichen Schäden und im schlimmsten Fall auch zu Unfällen führen. Die Strafdrohung reiche je nach Schaden von einem Jahr bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe, wenn der Tod eines Menschen die Folge ist.