Pierre Ederer aus dem Bundesligakader des Judosportvereins Speyer hat bei der Europameisterschaft der Unter-21-Jährigen in Tallinn den fünften Platz belegt. In der estnischen Hauptstadt verlor Ederer das kleine Finale um Bronze gegen den Niederländer Joes Schell. Nach einem Freilos in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm besiegte er zunächst Mate Lakos aus Ungarn, ehe er den Endkampf um Platz eins im Pool gegen den Esten Jakob Vares verlor.

In der Hoffnungsrunde schaltete der Speyerer noch Fares Mekhoukh (Frankreich) aus.