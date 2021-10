Philipp Brandenburger ist zum neuen Nachfolger der SPD-Fraktion im Speyerer Stadtrat gewählt worden. Ihr gehören zehn Personen an, sie ist damit die zweitgrößte Gruppierung im Rat nach der CDU. Zuletzt war sie mehrere Jahre von Walter Feiniler geführt worden, der nach seiner Wahl zum Speyerer Parteivorsitzenden der SPD nicht mehr zur Verfügung stand. Brandenburger war bisher sein Stellvertreter. Der im Job als Referent am Pädagogischen Landesinstitut tätige 35-Jährige wird künftig in der Fraktion vertreten von Johannes Gottwald und – neu – Angelika Bott.