Der städtische Kinderpflegedienst (PKD) hat sich neu aufgestellt. Anna Seithel und Katharina Bothe sind zuständig fürs Finden, Einschätzen und Vorbereiten von Pflegeeltern. Sie werben um weitere Unterstützer.

Waren es 2018 noch 44 Pflegekinder, die in Familien aufgenommen worden sind, sind es in diesem Jahr 56. „Tendenz steigend“, sagt Seithel. 23 Kinder und Jugendliche sind demnach in Vollzeitpflege, 24 leben bei Verwandten. Vier mussten kurzfristig für maximal sechs Monate, in Ausnahmefällen auch länger in Bereitschaftspflege. Ebenfalls vier junge Volljährige erhalten Hilfe von Pflegefamilien. 14 Kinder bis zu fünf Jahren leben bei Pflegeeltern, 23 sind zwischen sechs und zwölf Jahren alt, 14 gehören zur Altersklasse 13 bis 17.

In Zusammenarbeit mit Jugend- und Sozialamt, Vormundschaft und Familiengericht berät, begleitet und unterstützt der PKD Pflege- und leibliche Eltern. Ein Hausbesuch und mindestens vier Gespräche sind laut Bothe vorgesehen, bevor aus Bewerbern Pflegeeltern werden. Sie müssen ein erweitertes Führungszeugnis und eine Gesundheitsauskunft vorlegen.

„Doppelt so viele“

„Pflegeeltern dringend gesucht“ heißt es für den PKD. So muss und soll der Bereitschaftspflegedienst angesichts steigenden Bedarfs ausgeweitet werden. „Wir wünschen uns doppelt so viele Pflegeeltern für die Aufnahme kleiner Kinder“, betont Bothe. Eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie sei nicht die Regel, so Seithel. Häufig liege die Entscheidung darüber beim Familiengericht. Eine besondere Herausforderung stelle die Berufstätigkeit beider Pflegeelternteile dar. Bewerben könnten sich indes auch Alleinerziehende und Bewerber in gleichgeschlechtlichen Beziehungen.

Neben einem stabilen sozialen und familiären Umfeld sollten potenzielle Pflegeeltern Humor, Geduld und Ausdauer, Toleranz und Zuverlässigkeit mitbringen, bereit sein zur engen Zusammenarbeit mit dem PKD und viel Zeit haben, einem Kind einen Platz zu geben. „Pflegekinder brauchen ein liebevolles Zuhause, in dem sie angenommen, unterstützt und gefördert werden“, betont Seithel. Die Frauen überarbeiten den PDK der Stadt nun organisatorisch und konzeptionell.

Kontakt

anna.seithel@stadt-speyer.de, Telefon 06232142287, katharina.bothe@stadt-speyer.de, Telefon 06232142273.