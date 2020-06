Das Seniorenstift Bürgerhospital Speyer ist für Besucher geschlossen. Grund ist ein Covid-19-Fall unter den Mitarbeitenden. Der Verdacht einer Infektion habe sich am Montagabend bestätigt, teilte der Träger der Einrichtung, die Diakonissen Speyer, am Dienstagabend mit. Die betroffene Person befinde sich seit Beginn der Symptome am 9. Juni in häuslicher Quarantäne. Um die Infektionsgefahr zu minimieren, sei das Seniorenzentrum mit derzeit 106 Bewohnern geschlossen.

Nach Angaben der Diakonissen sind sieben Bewohner, die von der infizierten Person betreut wurden, seit Bekanntwerden des positiven Testergebnisses isoliert, zudem sei eine Hausarztpraxis für Tests hinzugezogen worden. Auch vier weitere Mitarbeiter des betroffenen Wohnbereiches seien mittlerweile auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus getestet worden. Die Zimmerisolation der betroffenen Bewohner dauert laut Diakonissen bis 21. Juni an. Wenn erneute Tests am 22. Juni negativ ausfallen, könnten die Quarantäne und somit auch das Besuchsverbot am darauffolgenden Tag aufgehoben werden.

Landesamt veranlasste Schließung

Das zuständige Gesundheitsamt und die zuständige Dienststelle Landau des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung seien umgehend über die eingeleiteten Maßnahmen informiert worden. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, habe das Landesamt auf Grundlage der Landesverordnung die sofortige Schließung des Hauses für Besucher und externe Dienstleister veranlasst. Die Einrichtung hat laut Diakonissen die Angehörigen der betroffenen Bewohner informiert, parallel dazu setzte sich das Gesundheitsamt mit den Kontaktpersonen in Verbindung.