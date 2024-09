Von Mitte September bis in den November hinein soll eine Sperrung am Domplatz dauern, die die Stadtverwaltung ankündigt. Für eine Reparatur von abgesenktem Pflaster zwischen Bischofshaus und „Klimaoase“ ist demnach der Zeitraum von Montag, 16. September, bis Freitag, 8. November, geplant. Das Pflaster soll dort laut städtischem Tiefbauam an den am stärksten beschädigten Stellen repariert werden. „Der Verkehr wird in beide Richtungen in den Seitenraum verschwenkt, sodass es während der Bauzeit nicht zu verkehrlichen Beeinträchtigungen kommt“, so die Stadt.

Hintergrund der Maßnahme ist, dass sich das Pflaster aus den späten 1980er-Jahren an vielen Stellen abgesenkt hat. Zuletzt war eine Reparatur am Postplatz erforderlich, 2025 soll der besonders stark betroffene untere Museumsbuckel an die Reihe kommen. Zur aktuellen Maßnahme informiert die Stadt unter Telefon 06232 142470 oder E-Mail darleen.stenger@stadt-speyer.de.