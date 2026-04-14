Das Pflaster am Domplatz ist erneut abgesackt: Diesmal ist ein Bereich etwa auf Höhe des Museumskreisels betroffen. „Der Stadt ist bekannt, dass es im genannten Bereich des Domplatzes vereinzelt zu Absackungen im Pflaster gekommen ist“, teilt eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage mit. Nach aktuellem Stand seien diese jedoch „nicht in einem kritischen Bereich“. Ausbesserungen seien dort derzeit deshalb nicht geplant. Die Stadt wolle die Situation aber weiterhin beobachten. Sollte sich herausstellen, dass einzelne Absackungen eine möglich Unfallgefahr darstellten, werde die Verwaltung „punktuell und zeitnah“ tätig. Bereits im vergangenen Jahr war ein Teil des Pflasters im etwas abschüssigen Bereich des Museumsbuckels erneuert worden. Auch in der Gilgenstraße waren abgesackte Stellen aufgetreten und mit Asphalt ausgebessert worden. Das Schadensbild war überall gleich: Der Mörtel zwischen Granitpflaster und Betonschicht hatte dem Verkehr nicht mehr standgehalten. Vor großflächigen Arbeiten in der Gilgenstraße solle erst der Umgestaltungsprozess des Postplatzes abgewartet werden, hatte die Verwaltung vor einigen Wochen betont.