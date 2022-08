Manchmal kann man nur den Kopf schütteln. So ging es in dieser Woche Mathias Münzenberger und seinen Einzelhändler-Kollegen in der Gemeinschaft der Roßmarktstraße. Sie setzen sich für die Aufwertung des Schulplätzels ein, haben dafür inzwischen ein offenes Ohr bei der Stadtverwaltung gefunden und mit zwei selbst bepflanzten Blumenkübeln einen Anfang gemacht. „Nun wurden aus einem Kübel die gesamten Blumen gestohlen“, berichtet Münzenberger von einem Problem, wie es bislang eher auf Friedhöfen Schlagzeilen gemacht hatte. Die Spuren wiesen darauf hin, dass die Pflanzen in ein Fahrzeug verbracht wurden, da die Erdspuren am Straßenrand enden.

„Wir sind uns uneins, ob wir die offensichtlich geistig begrenzten Personen bedauern oder verurteilen sollen“, kommentiert Münzenberger, Inhaber des Tee-Contors, als Sprecher der Gemeinschaft. Natürlich fehle jegliches Verständnis für eine solche Tat, das werde aber für die Gemeinschaft kein Grund sein, ihren Einsatz für die Verschönerung des Plätzchens zwischen Roßmarkt- und Karmeliterstraße einzustellen. Münzenberger: „Würde man den Mut verlieren, gäbe man denen Recht, für die Zerstörung und Verschmutzung, wohl ein Mittel der Kommunikation ist.“ Der Kübel sei schon wieder neu bepflanzt, außerdem entsprechend gesichert.

Apropos gesichert: Wie kann man Pflanzen sichern? Münzenberger verrät nicht alles und gibt sich auch keinen Träumen hin, dass eine Tat wie die nun erlebte nie wieder vorkommen könnte. Vielsagend fügt er allerdings Blick auf die Verursacher hinzu: „Man erschwert es ihnen und vielleicht reicht auch ihre Intelligenz nicht aus, um für dieses Problem schnell eine Lösung zu finden.“