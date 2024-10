Seit vergangenen Dienstag sind die großen Pflanzkübel mit Oleander von der Maximilianstraße verschwunden und werden auf die Zeit in ihrem Winterquartier vorbereitet. Das hat eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage mitgeteilt. Zunächst stünden noch Schutzmaßnahmen an, damit die Oleander ohne Schädlinge und Pilze durch den Winter kommen. Andere Pflanzen bleiben in ihren Holzkübeln das gesamte Jahr über in der Innenstadt: Eine Besonderheit seien Amberbäume (Foto), Ahorn und Felsenbirne, die in den kommenden Tagen noch ihre Herbstfärbung entwickeln würden. „Uns freut, dass wir dem Wunsch der Stadtbevölkerung nach mehr Grün auch in diesem Jahr wieder nachkommen konnten“, erklärt die Sprecherin. Man habe vermehrt Pflanzkübel aufgestellt, die mit vielen insektenfreundlichen Arten bestückt seien.