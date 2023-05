Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Pfitzenmeier Premium Resort in Speyer wird 15 Jahre jung. Sein Angebot an Trainings- und Wellnessmöglichkeiten ist stetig gewachsen. Studioleiter Philip Cass bringt die Entwicklung auf einen Nenner, der zur Branche allgemein und zum Jubiläum passt: Immer in Bewegung bleiben.

Im Oktober 2007 wurde Eröffnung gefeiert auf einer Konversionsfläche in der Iggelheimer Straße. 8,5 Millionen Euro waren in den Neubau investiert worden. Seither gab es drei Erweiterungen: