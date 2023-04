Auch in den Pfingstferien müssen Speyerer Kinder und Jugendliche betreut werden. Eine Möglichkeit dazu: das Ferienprogramm in der Walderholung, zu dem man sich ab sofort anmelden kann.

Wie die Stadt mitteilt, dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema Detektive: Nachdem es zu einem mysteriösen Verbrechen in der Walderholung gekommen ist, gilt es, dieses aufzuklären. Die Teilnehmender haben die Möglichkeit, eine Detektiv-Ausbildung zu absolvieren und so unter anderem die Spurensuche zu erlernen. Es werden Finger- und Fußabdrücke genommen, Lupen genutzt und vieles mehr, so die Stadt. Daneben bleibe auch noch genug Zeit zum freien Spielen und Basteln.

Das Ganztagsprogramm findet statt von Dienstag, 30. Mai, bis Freitag, 2. Juni, sowie von Montag, 5. Juni, bis Mittwoch, 7. Juni, täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr. Frühstück und Mittagessen sind im Preis enthalten. Die erste Woche kostet 45 Euro (ermäßigt 24 Euro), die zweite Woche 34 Euro (ermäßigt 18 Euro). Für die erste Woche sind laut Stadt nur noch Plätze auf der Warteliste verfügbar, für die zweite Woche sind Plätze direkt buchbar.

Infos & Anmeldung

www.jufö.de