Und schwupps ist Sommer: Am vergangenen Montag waren wir bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad noch mit der Übergangsjacke unterwegs, ab dem Wochenende kann man bei fast 30 Grad in die Badeseen in Speyer und dem Umland springen. Im Vorfeld der Badesaison, die offiziell erst am 1. Juni beginnt, untersucht das Landesamt für Umwelt das Wasser in den 68 EU-Badegewässern in Rheinland-Pfalz. Die jüngste Probeentnahme fand Mitte Mai statt. Dabei wurden im Badeweiher in Neuhofen („An der Steinernen Brücke“) vermehrt Blaualgen festgestellt. Somit bestehe dort ein Gesundheitsrisiko durch potenziell toxische Cyanobakterien. Badegäste sollten auffällig gefärbte Bereiche meiden. Es wird damit gerechnet, dass sich die Blaualgen aufgrund der angekündigten hohen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung zurückziehen. Die nächste Probeentnahme findet laut Verbandsgemeindeverwaltung am 28. Mai statt. Von den anderen Badeseen in Speyer und dem Umland – Binsfeld-Seen, Blaue Adria, Schlicht, Wolfgangsee, Marxweiher, Otterstädter Altrhein und Mechtersheimer Badesee – waren keine Grenzwert-Überschreitungen bekannt. In der vergangenen Badesaison wurde den Gewässern eine ausgezeichnete Qualität bescheinigt. Da steht dem Sprung ins kühle Nass ja nichts im Weg.