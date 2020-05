Pfarrer Josef Metzinger, bisher leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen in Dudenhofen, wechselt zum 1. September in die Nordpfalz: Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat ihn laut Bistum zu diesem Termin zum leitenden Pfarrer der Pfarrei Heiliger Philipp der Einsiedler in Göllheim berufen. Dort wird er Nachfolger von Josef Matheis. Josef Metzinger wurde 1993 zum Priester geweiht. Er war als Kaplan und Dekanatsjugendseelsorger in Ludwigshafen tätig und wurde 1999 Pfarrer in Steinfeld, Kapsweyer und Schweighofen. Die Leitung der Pfarrgemeinden Dudenhofen, Berghausen, Hanhofen, Harthausen, Heiligenstein und Mechtersheim, seit 2016 zusammengefasst in der neu gegründeten Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen, hatte er im Jahr 2011 übernommen. „Ich freue mich auf die neue Stelle, aber bin mehr als traurig hier wegzugehen“, sagte Metzinger am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage.