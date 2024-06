22 Jahre war Klaus Eicher evangelischer Pfarrer an der Friedenskirche in Ludwigshafen. Dann wagte er ein Abenteuer in Spanien, das ihn prägte. Im Mai kehrte der 59-Jährige nach Deutschland zurück – als neuer Gemeindepfarrer der Gedächtniskirche.

Klaus Eicher hat künftig keine weiten Wege vor sich. Vom Martin-Luther-King-Haus sind es nur wenige Schritte bis zur Gedächtniskirche, in der der neue Gemeindepfarrer seit Mai Gottesdienste