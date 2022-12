Gleich bei vier Volleyball-Pfalzmeisterschaften des Nachwuchses waren die Mannschaften des TSV Speyer und TuS Heiligenstein dabei. Und feierten einige Erfolge.

Der TSV Speyer war in der Sporthalle Im Erlich Ausrichter der U20-Pfalzmeisterschaft der Männer. Gerrit Jann, Spielertrainer des Volleyball-Drittligisten TSV Speyer und Sportlehrer am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium, übernahm die Betreuung der drei Mannschaften des TSV Speyer, der als klarer Favorit in das Turnier ging. So setzte sich das erste Team souverän in der Gruppe B mit jeweils 2:0-Satzerfolgen gegen TS Germersheim, VC Hainfeld und TSV Speyer III durch und qualifizierte sich für das Halbfinale. Dort waren die VTV Mundenheim beim 2:0 (25:7, 25:13) keine Konkurrenz. Im Finale traf Speyer erneut auf TS Germersheim, und wie im Gruppenspiel gewann der Favorit mit 2:0 (25:20, 25:13). Damit steht das Team in der nächsten Runde.

Heiligensteiner U20 souverän

Bei den U20 der Frauen ging Ausrichter TuS Heiligenstein als Favorit in die Meisterschaften. Im Turniermodus „jeder gegen jeden“ verwiesen die Römerbergerinnen jeweils mit 2:0-Erfolgen die Konkurrenz auf die Plätze. Die TuS-Akteurinnen gaben gegen die vier anderen Gegner keinen einzigen Satz ab, ließen in den vier Vergleichen insgesamt nur 75 Punkte zu, während sie selbst 200 erzielten. Die Vertretung des TSV Speyer landete hier hinter dem TV Rodenbach auf dem dritten Rang.

Auch die männlichen und weiblichen U15-Mannschaften suchten am Wochenende ihre Pfalzmeister. Bei den Jungen setzte sich Gastgeber TS Germersheim durch, im Spiel um Platz fünf siegte der TSV Speyer I gegen seine zweite Vertretung.

Rodenbacher U15 zu stark

Die Mädchen spielten am Sonntag in Römerberg-Heiligenstein den Pfalztitel aus. Im Endspiel des Turniers war der souveräne TV Rodenbach für den TuS Heiligenstein III allerdings eine Nummer zu groß, gewann klar mit 2:0 (25:8, 25:5). Die erste TuS-Mannschaft wurde Dritter, die zweite erreichte Rang fünf. Die Auswahl des TSV Speyer kam unter den elf Teilnehmern auf Platz neun.