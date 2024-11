Am Samstag setzte sich in Germersheim bei den Pfalzmeisterschaften der U20-Volleyballerinnen die Mannschaft des TuS Heiligenstein souverän durch.

Mit dem Erfolg gegen die Konkurrenz von ASV Landau, SG Südpfalz, TS Germersheim, TSV Speyer und dem im Finale bezwungenen SC Mutterstadt qualifizierte sich der TuS Heiligenstein auch für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Der TSV Speyer erreichte den dritten Platz. Mit dem gleichen Ergebnis verabschiedeten sich die U20-Männer des TuS aus dem Turnier, das die TS Germersheim vor der SG Südpfalz gewann.

Im U15-Turnier war die Dominanz der Heiligensteinerinnen noch deutlicher. Hier traten drei TuS-Teams gegen zwei Mannschaften des SC Mutterstadt sowie je eine Mannschaft der TS Germersheim, des VBC Ludwigshafen und VC Hainfeld an. Die drei Heiligensteiner Teams setzten sich in den Vorgruppen durch und erreichten das Halbfinale. Am Ende gewann die erste TuS-Mannschaft mit 2:0 Sätzen (25:13; 25:16) gegen die Zweitvertretung. Der SC Mutterstadt bezwang die dritte TuS-Mannschaft im Spiel um Platz drei.

Zwei Speyerer U15-Teams auf Podium

Einen weiteren Titel sicherten sich die U15-Volleyballer des TSV Speyer, die sich im Finale gegen den ASV Landau durchsetzten. Die Speyerer Zweitvertretung holte sich gegen die SG Westpfalz den dritten Platz.