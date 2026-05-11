Titel, Medaillen und Bestleistungen lautete die Bilanz der Starter der Region bei der Pfalzmeisterschaft in Kandel sowie Eisenberg. Die Lingenfelderin Mia Vogt (TS Germersheim) lief zunächst Hausrekord über 100 Meter der 15-Jährigen in 12,72 Sekunden und siegte auch im Finale (12,84 sek). Zudem gewann Vogt mit der Startgemeinschaft Rhein-Pfalz die Viermal-100-m-Staffel der Unter-20-Jährigen in 49,94.

Sieg für Brüder Müller

Die Mechtersheimer Brüder Tim und Max Müller lagen für die LG Rülzheim über 1500 m vorne, Tim bei der U20 in 4:13,86 Minuten, Max bei der U18 mit neuer Bestzeit von 4:25,91 min. Amelie Pap und Mia Baader vom TSV Speyer gehörten zur siegreichen Staffel der U18 (52,34). Lars Appel als Zweiter im Speerwerfen der M13 (24,26 m) sorgte für das beste Ergebnis des ASV Harthausen. Bronze gab es für Josua Lauer im U18-Hochsprung (1,67).

Rang zwei über 1500 m nahm die Otterstadterin Rebecca Riedel (Rülzheim, Bestzeit von 4:29,26) vor ihrer Mechtersheimer Vereinskameradin Annika Müller (4:59,70) ein. Bronze holten Dennis Aziz vom TSV über 100 m (11,93), Pap über 200 m (27,76), Leif Berthold vom TSV im Kugelstoßen der M14 (24,91) und Eva Zimpelmann aus Schwegenheim (Germersheim) im Sprint (14,05).