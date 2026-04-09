Alle Speyerer Mannschaften landen im Vorderfeld der Tabelle. Aber nur eine setzt sich die Krone auf. Nun ist es an der Zeit, sich Gedanken zu machen.

Drei Mannschaften des TSV Speyer haben ihre Meisterschaften beendet. Team zwei von Trainer Uli Fischer gewann überzeugend den Titel in der Pfalzliga. Niederlagen gab es nur gegen Haßloch (0:3) und Schaidt (1:3). Die Auwahl nimmt laut Abteilungsleiter Heinz Fischer ihr Aufstiegsrecht in die Verbandsliga wahr: „Die Mischung aus Jung und Alt war ausschlaggebend für die tolle Saison.“ Speyer III schloss die Bezirksklasse als Dritter ab. Zuletzt gab es einen 3:2-Sieg gegen TG Waldsee.

Damit fehlte in der Endabrechnung ein Punkt für die Vizemeisterschaft. „Ob wir versuchen, trotzdem die Aufstiegsmöglichkeit in die Pfalzliga zu erreichen, entscheiden wir die nächsten Tage“, so Fischer. Stephan und Krisztina Landsmann, die die Truppe in den vergangenen Jahren sehr gut förderten, wollten jetzt etwas kürzer treten und kommende Runde pausieren.

Der TSV IV belegte in der Kreisliga ebenfalls Platz drei. Die vorwiegend 14- bis 16-Jährigen spielten laut dem Abteilungsleiter eine gute Saison, erhielten viel Praxis und rückten an die Zweite sowie Dritte heran: „Aufstieg ist nicht geplant.“ Die Fischers coachten die Jungs.