Die Speyererin Katja Edelmann hat ein neues „Pfalz-Quiz“ entwickelt. Im Interview mit Patrick Seiler verrät sie, welche Kuriositäten sie eingebaut hat und welche nicht.

Frau Edelmann, ich müsste als Lokalredakteur und Pfalzkind doch gute Chancen beim Quiz haben, oder?

Natürlich! Mehr Chancen als Zugezogene und Pfalzurlauber sicherlich, für die das Quiz auch gemacht ist. Wir können’s mal ausprobieren, nehmen wir eine nicht zu leichte, offensichtliche Frage ...

Ja, bitte ...

Neben einer Weinschorle haben viele Pfälzer Appetit auf Fleisch und Wurst, am liebsten vor Ort geschlachtet. 19,5 Metzgerei-Fachgeschäfte kamen im Jahr 2025 auf 100.000 Pfälzer. Das waren … a) mehr Metzgereien als in Bayern; b) genauso viele Metzgereien wie in Thüringen; c) weniger Metzgereien als in Hessen.

Oh, da muss ich raten. Dass es mehr sind als in Bayern, glaube ich nicht. Ich würde mal auf ähnlich viele wie im Bratwurst-Land Thüringen tippen.

Ohhh, sehr gut! Die richtige Antwort. Dann war es wohl zu leicht! Jipp, es sind genauso viele Metzgereien wie in Thüringen – und auch in Hessen. Eine höhere Metzgerquote hat nur Bayern. Auch in der Pfalz fehlt es in der Branche an Nachwuchs: Im Kammerbezirk gab es Ende 2024 nur 44 Männer und Frauen in der Fleischerausbildung. 2019 waren es 50, 2010 sogar noch 107. Auch beim Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk mit Schwerpunkt Fleischerei verringerte sich die Zahl der Azubis dramatisch auf 37.

Gut zu wissen, aber wie kommt man auf solche Fragen?

Meine Pfalz-Recherche für die Bücher „Glücksorte in der Pfalz“, „Meine Auszeiten – Pfalz“ und „Glücksorte in und um Speyer“ hat mir sehr geholfen, Fragen aus möglichst vielen Bereichen zu finden. Wer die Bücher liest, hat also einen Vorteil. Andere Fakten habe ich in meiner Ausbildung als Gästeführerin in Speyer aufgegriffen. Außerdem lese ich aufmerksam die RHEINPFALZ und Instagram. Und wenn ich unterwegs bin, höre ich immer aufmerksam zu, was Leute beiläufig erzählen und was sie überrascht. Eine Mischung aus vielen Quellen also.

Was ist Ihr eigener Lieblingsfakt über die Pfalz, den Sie bei der Recherche erfahren haben?

Die vielen kulturellen, ja internationalen Einflüsse in der Pfalz! Als Zugezogene erwartet man das von der kleinen, mancherorts unbekannten Region nicht: Römer, Kaiser, Könige, Franzosen, Bayern, US-Amerikaner haben hier die Geschehnisse mitbestimmt und tun das noch heute. Es gibt bayerische Traditionen wie die Dirndl auf dem Speyerer Brezelfest, deutsch-französische Zugstrecken, Bauernmärkte und das Biosphärenreservat, die Verbindung zu den Pfälzer Nachfahren in Pennsylvania oder Gäste aus den USA, die ihre Familien der Kaiserslautern Military Community besuchen. Dafür sind touristische Infos in der Süd- und Westpfalz auf Französisch und Englisch vorbereitet. Das hat mich als sehr Sprachenfan begeistert!

Bei Filmszenen heißt es „Outtakes“: Welche Fragen sind denn rausgeflogen in der Endredaktion?

Fast keine. Der Grupello-Verlag vertraut seinen lokalen Autoren sehr, ich bin sehr frei in der Zusammenstellung der Fragen. Ursprünglich hatte ich eine Frage zur Verheirateten-Quote in der Pfalz, weil ich auf ungewöhnliche Hochzeitsorte eingehen wollte. Dafür ließen sich aber – trotz mehrerer Kanäle – keine validen Gesamtzahlen finden. Statistiken nur für die Pfalz (anders als zum Bundesland Rheinland-Pfalz) werden häufig nicht erhoben. Eine andere Frage, die die Lektorin vom Düsseldorfer Verlag vorgeschlagen hatte, habe ich rausgestrichen: Es ging um ein jahrzehntealtes Karnevalslied über die Pfalz, das ich altbacken fand.

Wie sind Sie als „Zugezogene“ zur Pfalz-Begeisterten und Pfalz-Expertin geworden?

Durch meine fast zehnjährige Recherche für die Bücher. Ich bin 2013 nach Speyer gezogen, bin anfangs nur privat durch die Lande gewandert, für meine schöne Arbeit dann tiefgründiger. Mit jeder Lesung, jedem Quiz-Abend, jeder Gästeführung lerne ich Leute kennen, die mir ihr Wissen und ihre Tipps weitergeben. Ich liebe die Gespräche mit den Pfälzern, ihre Offenheit! Es menschelt – wie ich es „annerschtwu“ (wie man im Palzlied singt) in Deutschland nicht kenne. Ich wurde, und war es noch so spontan mit den Anfragen, immer mit offenen Armen empfangen.

Haben Sie weitere Pläne auf diesem Sektor?

Ich präsentiere das Pfalz-Quiz demnächst bei Quiz-Abenden in Speyer und in anderen Orten. Im Sommer erscheint dann ein Pfalz-Band der neuen Serie für Familien namens „Glückszeit für Familien – Pfalz“ beim Droste-Verlag.

Zur Person

Katja Edelmann ist Kommunikationswirtin, Gästeführerin in Speyer und demnächst Medienpädagogin. Sie ist in Sachsen und Thüringen aufgewachsen, danach zehn Mal umgezogen und hat seit 2013 Speyer und die Pfalz als Wahlheimat lieben gelernt.



Termine

Quiz-Abend „Wie gut kennt Ihr die Pfalz?“ auf Basis des neuen Spiels am Freitag, 24. April, 19 Uhr, im Fachgeschäft Spiele-Cosmos, Schustergasse 4. Der Sieger bekommt ein Pfalz-Quiz geschenkt. Eintritt inklusive Wein, Softgetränke und Snacks 12 Euro. Anmeldung per Telefon 06232 8549588 oder E-Mail an info@spiele-cosmos.de. Ebenfalls geplant sind Quiz-Termine im Mai im Speyerer Kaufladen unverpackt sowie in Kandel (28. Mai) und Weilerbach (11. Juni). Das Pfalz-Quiz aus der Reihe „Quiz im Quadrat“ mit 100 Fragen kostet 12,90 Euro und hat die ISBN 978-3-89978-519-7.

