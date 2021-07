Sie war schon lange geplant und früher vorgesehen: die Reihe mit Auftritten der Pfälzischen Bezirkskantoren der Landeskirche in der Speyerer Gedächtniskirche. Den Auftakt macht am Sonntag Tobias Martin aus Ludwigshafen. Sein Programm umspannt über drei Jahrhunderte.

Als erster Gast gestaltet Bezirkskantor Tobias Martin aus Ludwigshafen an der Kleuker-Orgel der Gedächtniskirche Speyer die Musikalische Abendandacht am Sonntag, 18. Juli, um 18 Uhr.

Sein Schwerpunkt liegt auf französischer Orgelmusik, beginnend mit Marchand aus der Barockzeit, Dubois aus der Romantik, Langlais aus dem 20. Jahrhundert und Leclerc aus der Moderne. Ihm gegenüber steht Dekan Markus Jäckle mit Lesung und Gebet.

Tobias Martin studierte Kirchenmusik an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle/Saale - Orgel bei Volker Bräutigam, Orgelimprovisation bei Martin Hermann, Chor- und Orchesterleitung bei Helmut Gleim. Auf das Kirchenmusik-A-Examen ein Klavierstudium bei Mechthild Gordalla, ebenfalls in Halle, das er 2002 erfolgreich mit der Konzertreifeprüfung abschloss. Zahlreiche Kurse in den Fächern Orgelliteraturspiel und Orgelimprovisation bei Petr Eben, Torsten Laux und Martin Lücker sowie in den Fächern Chor- und Orchesterleitung bei Wolfgang Schäfer und Peter Winkler ergänzen seine Ausbildung. Von 2002 bis 2015 wirkte er als hauptamtlicher Kirchenmusiker im Evangelischen Dekanat Selters. Dort war er künstlerischer Leiter der von ihm ins Leben gerufenen Orgelkonzerte an der historischen Raßmann-Orgel sowie Dirigent der Evangelischen Kantorei Höhr-Grenzhausen, die er zu einem Oratorienchor ausbaute.

Seit 2015 in Ludwigshafen

Zahlreiche Orgel- und Klavierkonzerte rundeten seine dortige künstlerische Tätigkeit ab. Seit 2015 leitet er das Bezirkskantorat in Ludwigshafen.

Die Schwerpunkte seiner künstlerischen Tätigkeit liegen hier in der Leitung der Chöre der Protestantischen Bezirkskantorei Ludwigshafen (BKLU) mit dem KonzertCHor BKLU und dem ChoralCHor BKLU sowie in der Organisation und Durchführung der Orgelandachten „Elf punkt fünfzehn“ an der Apostelkirche als Kirche für die zentralen Veranstaltungen des Kirchenbezirks. Daneben wirkt er seit 2019 bei der Kulturkirchenarbeit der Friedenskirche mit und begründete dort die Reihe „Orgel punkt Kunst“.

Eckart Mayer spielt als Zweiter

Am Sonntag, 25. Juli, um 18 Uhr spielt dann der Frankenthaler Bezirkskantor und Organist Eckart Mayer bei den Musikalischen Abendandachten in der Gedächtniskirche. Eckhart Mayer sammelte seine ersten kirchenmusikalischen Erfahrungen, beeinflusst durch sein Elternhaus, als junger Bläser im Posaunenchor seiner Heimatgemeinde Lützelsachsen an der Bergstraße. Daneben nahm er Klavier- und später auch Orgelunterricht. So kam zu seinen bläserischen Aktivitäten das gottesdienstliche Orgelspiel, das er bei verschiedenen nebenamtlichen Organistenstellen ausüben konnte.

Aus diesen Erfahrungen heraus, entschloss er sich, nach erfolgreicher Aufnahmeprüfung im April 1986 an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg Kirchenmusik zu studieren.

Während dieser Studienzeit war er weiterhin als Organist tätig und übernahm zusätzlich die Leitung des Kirchenchores in Oberflockenbach.

Traditionelle und moderne Orgelmusik

Nach der B-Prüfung im April 1990 setzte er sein Studium mit dem Aufbaustudiengang -A- fort, den er im November 1992 mit der Abschlussprüfung beendete.

Nach dem Kirchenmusikstudium übernahm Eckhart Mayer ab 1993 die neu eingerichtete Bezirkskantorenstelle an der protestantischen Zwölf-Apostel-Kirche in Frankenthal.

Schwerpunkte der kirchenmusikalischen Arbeit in Frankenthal sind, neben dem Organistendienst in verschiedenen Gemeinden des Kirchenbezirks, die Leitung des Kirchenchores der Zwölf-Apostel-Kirche, des Posaunenchores Frankenthal und die Ausbildung junger Kirchenmusiker.

Außerdem führt Eckhart Mayer nun seit mehr als 25 Jahren kirchenmusikalische Kinderchor-, Jugendchor- und Erwachsenenchor-Projekte durch.

An der großen Kleuker-Orgel der Gedächtniskirche spielt Mayer ein interessantes Programm, in dem traditionelle und moderne Orgelmusik gemischt wird. Es erklingen neben Werken von Lübeck, Bach, Franck auch Werke von Matthias Nagel und Michael Schütz.

Die Liturgie der Andacht hält Oberkirchenrat in Ruhe Klaus Bümlein aus Speyer.

Breites Spektrum

Kirchenmusikdirektor Maurice Croissant (Pirmasens) kommt eine Woche später. Er kombiniert am 1. August um 18 Uhr in der Gedächtniskirche Werke von Bach mit modernen Werken von Thomas Riegler und Michael Schütz. Maurice Antoine Croissant studierte Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg (A–Examen). Seit 2001 ist er hauptamtlicher Kantor der Johanneskirche Pirmasens, sowie Bezirkskantor des Kirchenbezirks Pirmasens (bis 2015 auch Bezirkskantor für den Kirchenbezirk Bad Bergzabern) und leitet in dieser Eigenschaft die Bezirkskantorei Pirmasens, den Jugendchor „Unisono“, die Kinderkantorei Pirmasens und das Musikteam (Gottesdienst-Band der Johanneskirche). Des Weiteren unterrichtet er als Leiter des Kirchenmusikalischen Seminars Pirmasens Kirchenmusiker im Nebenamt in Orgel, Chorleitung und Musiktheorie, die im Rahmen dieser mehrjährigen Ausbildung die D- und die C-Prüfung erwerben können.

Sein Interesse gilt einem breiten musikalischen Spektrum. So widmet er sich mit Blockflöte vorwiegend barocker Kammermusik. Ferner ist Maurice Antoine Croissant Leiter des Pfälzischen Vokalensembles, des Schülermännerchores „Heart Chor Guys“ des Hugo Ball Gymnasiums Pirmasens und Mitglied der a - capella Männerformation „The Lords of the Chords“ , sowie als Pianist Gründungsmitglied und Leiter des sechsköpfigen Jazzensembles „Amuse Gueule“.

Macht auch Pop-Musik

2008 konnte in seiner Eigenschaft als Popularmusikbeauftragter der Protestantischen Landeskirche der Pfalz den zweijährigen berufsbegleitenden Lehrgang „Popularmusik im Kirchlichen Bereich“ an der Bundesakademie in Trossingen erfolgreich abschließen. Mittlerweile ist er ein gefragter Referent in diesem Fachgebiet, gestaltet regelmäßig als Kursleiter mindestens ein Wochenende im Rahmen des Kirchenmusikalischen Fortbildungszentrums der Landeskirche zu diesem Thema und organisiert Festivals mit Bands und Chören des Kirchenbezirks und der Landeskirche. Desweiteren gibt er regelmäßig im Dekanat interessierten Blockflötenensembles Weiterbildungskurse und gestaltet landeskirchenweit „Offene Singen“ mit unterschiedlichsten Gruppen. 2020 wurde ihm in Anerkennung seines kirchenmusikalischen Wirkens der Ehrentitel Kirchenmusikdirektor verliehen. Die Liturgie hält wiederum Dekan Jäckle.

Um eine Spende zur Finanzierung der Reihe wird am Ausgang gebeten.