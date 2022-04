Irene und Otto Brecht feiern am Mittwoch ihre eiserne Hochzeit. Vor 65 Jahren haben sie in der Gedächtniskirche den Bund fürs Leben geschlossen. Die Eltern der Braut waren anfangs gar nicht begeistert.

Irene und Otto Brecht feiern heute ihre eiserne Hochzeit. Am 27. April 1957 haben sie in der Gedächtniskirche den Bund fürs Leben geschlossen. Getraut wurden sie von dem damaligen Kirchenpräsidenten Hans Stempel. Die Jubilare sind in Speyer geboren und aufgewachsen. Irene Brecht wurde 1938 geboren, Ehemann Otto 1930. Kennengelernt haben sie sich an ihrem Arbeitsplatz, dem damaligen Bauunternehmen Schumacher und Söhne in Speyer. Irene Brecht absolvierte eine Lehre als Bürogehilfin, Otto Brecht war dort als Fahrer tätig. Aus der Sympathie, die beide füreinander empfanden, wurde Liebe.

Doch Irenes Eltern waren damit zunächst nicht einverstanden, da ihr künftiger Bräutigam deutlich älter war als die damals 16-Jährige. „Außerdem war ich im ,falschen’ Fußballverein, im FV Speyer, ihr Vater war im SpVgg Rot-Weiß Speyer“, erzählt Otto Brecht. Die beiden wollten unbedingt zusammenbleiben, verlobten sich 1956 im französischen Besançon und heirateten, als die Braut 19 Jahre alt war. Für die Eheschließung habe sie noch die Unterschrift ihrer Eltern gebraucht, erklärt die Jubilarin. „Für die Hochzeitsfeier haben wir das Schlafzimmer meiner Eltern ausgeräumt“, erinnert sie sich. Tochter Marion wurde 1959 geboren, Enkelin Laura ist 34 Jahre, Urenkelin Nova wird sieben Jahre und Urenkel Tito Otto ist zweieinhalb Jahre.

Glückwünsche von Malu Dreyer

Nach der Prüfung zur Bürogehilfin arbeitete Irene Brecht von 1955 bis 1960 bei der Druckerei Elfert in Speyer, von 1961 bis 1963 bei der damaligen Landesversicherungsanstalt und vom April 1963 bis zur Rente im April 1998 beim Protestantischen Landeskirchenrat in Speyer, davon die letzten 30 Jahre bei der Pressestelle. Sie unterstützte dort als Sekretärin Landespressepfarrer Hans Lübbe und später Öffentlichkeitsreferent Udo Sopp. Mit 60 ging sie in Rente, „weil meine Mutter meine Fürsorge gebraucht hat“, erklärt sie.

Otto Brecht hat zunächst bei der Firma Merl gearbeitet, war dann Fahrer bei der Baufirma Schumacher und von 1955 bis 1970 Baggerführer bei dem Unternehmen Schön und Sohn. Bis zur Rente mit 63 arbeitete er bei der Firma Wässa und Sohn als Fahrer. Heute sind die beiden gerne in ihrem Garten fleißig. Zum Jubiläum gratuliert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und überbringt Glückwünsche von Ministerpräsidentin Malu Dreyer.