Die Kindernothilfe Duisburg setzt sich weltweit für Bildung und Teilhabe sowie gegen Gewalt und Kinderarbeit ein. Jetzt wollen sich drei Frauen aus Speyer, Ludwigshafen und Neustadt dem 1961 gegründeten Verein anschließen. Am Mittwoch soll ein Freundeskreis Kindernothilfe Pfalz gegründet werden.

Begonnen habe alles mit ihrer ersten Patenschaft über ein äthiopisches Mädchen im Jahr 1990, berichtet Gabriele Dunkel-Hirmer von ihrem seit mehr als 30 Jahren andauerenden Engagement für Kinder in Entwicklungsländern. Bereits vor Jahren habe es einen losen Zusammenschluss von Pateneltern in der Pfalz gegeben, sagt sie. „Mittlerweile ist der Kontakt aus Alters- und Krankheitsgründen abgebrochen.“

Die Kindernothilfe in der Pfalz wieder zu beleben, haben sich Dunkel-Hirmer (Speyer), Hanna Jöhlinger (Neustadt) und Martina Storck (Ludwigshafen) zum Ziel gesetzt. Geld zu erwirtschaften und damit Kinder in Not zu unterstützen seien Anspruch und Schwerpunkt, betont Storck. Zudem wollen die Frauen Ansprechpartnerinnen sein für diejenigen, die die Situation von Kindern in Entwicklungsländern in die Schulen tragen. „Das Bedürfnis, hilfreich tätig zu werden, wird groß“, erklärt Storck ihren Einsatz. Vor ein paar Monaten hat sie den Ruhestand angetreten.

Erste Erlöse sind schon in der Kasse

Schon in der Weihnachtszeit haben die drei Frauen mit dem Verkauf von Tüten für „15 Minuten Weihnachten“ und von Jöhlingers selbst hergestellter Adventsdeko in einer Neustadter Kirchengemeinde und in der Speyerer Auferstehungskirche die ersten Erlöse erzielt.

Der Freundeskreis solle gemeinsam beschließen, welches Land und welches Projekt Schwerpunkt in der Pfalz werden sollen, weist Dunkel-Hirmer auf künftige Entscheidungen hin. Lateinamerika, Afrika und Asien stehen auf dem Plan. „In unserer Gegend läuft in der Hinsicht noch nicht viel“, erklärt Jöhlinger den Schritt, den Freundeskreis zu gründen.

Termin

Mittwoch, 12. April, 15 Uhr, Diakonissen-Mutterhaus, Hilgardstraße 26, Speyer.

Weitere Informationen per E-Mail an: pfalz@kindernothilfe.net