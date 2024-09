Ein 56-jähriger Motorrollerfahrer musste am Samstag, 10 Uhr, nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er erlitt die laut Polizei leichten Verletzungen, als er am Eselsdamm in Richtung Petschengasse unterwegs war. Er sei beim Linksabbiegen auf der abknickenden Vorfahrt vom Auto eines 75-Jährigen erfasst worden, der aus der Petschengasse geradeaus in die Fritz-Ober-Straße fahren wollte und den Rollerfahrer übersehen habe. Dieser sei gestürzt. Der Pkw-Fahrer müsse sich nun einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung stellen. Gesamtschaden: 3500 Euro.