Der nächste Baustein im Gebiet der Petronia-Steiner-Straße ist vollendet. Am Dienstag wurde der Spielplatz am Ende der Fahrrad- und Fußgängerbrücke, die 2023 in Betrieb ging, eröffnet – sehr zur Freude vieler Kinder.

Im Herbst 2023 wurden die Spielgeräte bestellt, im Februar begann das Auskoffern des Geländes. Bis Ende Mai wurde kontinuierlich und je nach Wetterlage gebaut. Was den Spielplatz so markant macht, erklärt Sabine Wilke von der Grünflächenplanung der Stadt auf Nachfrage: „Bei der Auswahl der Geräte haben wir darauf geachtet, dass die Gestaltung der Brücke mit aufgenommen wird.“

Konkret heißt das: Die Hölzer der Spielkonstruktionen sind verdreht angeordnet und die Farbgebung ist harmonisch. Die Lage am direkten Zugang zur Brücke wurde bei der Planung ebenfalls beachtet. „Wir wollten eine gewisse Abschirmung vom Weg und dennoch die Einsicht auf den Platz beibehalten“, macht Wilke deutlich. Heckenelemente wurden gepflanzt, die noch etwas heranwachsen werden. „Ich bin froh, dass hier noch mal überplant wurde“, äußerte sich Klaus Kipfmüller vom Stadtteilverein Speyer-Süd über die gute Lösung. Sie bringe mehr Sicherheit für spielende Kinder und sei zugleich eine optische Bereicherung. Generell finde er den Spielplatz gelungen.

Das sieht auch der Nachwuchs so. Die Vorschulkinder der Kindertagesstätte St. Markus waren gestern zur Eröffnung eingeladen. „Die Bauarbeiten haben lange gedauert, aber der Spielplatz ist schön geworden und richtig cool“, meint Nora (5). Ihr war die Freude über den neuen Bereich zum Klettern, Schaukeln und Rutschen anzuhören. Ayla (6) hat auf den Tag der Inbetriebnahme hin gefiebert: „Als ich mit meiner Oma über die Brücke gelaufen bin, hab ich schon gesehen, wie toll der Spielplatz wird.“

In Beschlag genommen haben ihn auch Lia und Lena gerne. „Wenn ich zuhause oder bei meiner Oma bin, muss ich nur über die Brücke und kann dann hier spielen“, verrät Lia. Hort-Erzieher Philip Holzhäuser hat die Entwicklung des Spielplatzes täglich auf dem Weg zur Arbeit verfolgt. „Alles ist sehr qualitativ, die Natur ist toll angelegt, und Abwechslung bei den Spielangeboten ist gegeben“, bilanziert er.

Die Umsetzung sei durch die finanziellen Mittel aus der Spielplatzablöse des Gemeinnützigen Siedlungswerkes möglich geworden, macht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) deutlich. Kostenpunkt für den Neubau: 115.000 Euro. 57.000 Euro entfielen dabei auf den Erwerb der Spielgeräte und deren Einbau.