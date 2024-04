Rund 1000 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter beim Versuch, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in zwei Mehrfamilienhäuser in der Petronia-Steiner-Straße einzubrechen. Das teilt die Speyerer Polizei mit. Demnach verursachten die Täter Hebelspuren an den Eingangstüren. Es sei ihnen jedoch nicht gelungen, in die Häuser einzudringen. Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise zur Tat.