Die Speyerer Winkeldruckerey ist am 28. und 29. Januar jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Winkeldruckerey wieder offen. Gastdruckerin ist Petra Schuppenhauer.Sie wurde 1975 in Hamburg geboren. Nach der Ausbildung an der Bildkunstakademie Hamburg (Illustrationsdesign) absolvierte sie von 1999 bis 2006 ihr Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und in Krakau. 2009 eröffnete sie ihre eigene Druckwerkstatt mit Atelier in Leipzig. Seither ist sie als freischaffende Druckgrafikerin tätig. Sie gehört der Künstlergruppe augen:falter an.