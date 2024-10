Am Samstag, 7. Dezember (17 Uhr), feiert der TSV Speyer mit einer Gala in der Stadthalle dass 55-jährige Bestehen seiner Jazztanzgruppen. Was mit einem russischen Volkstanz begann, entwickelte sich unter Trainerin Renate Behm zu zehn Gruppen. Wir stellen sie vor.

Petra Brack trat 1979 in den TSV Speyer ein und fungiert seit 1990 als Übungsleiterin. Von 1994 bis 2006 zeichnete Brack als Trainerin der Schülerjazztanzgruppe verantwortlich, von 2013 bis 2016 als Co-Trainerin bei den Aktiven 30+. 2017 übernahm die Speyererin diese Gruppe bis zum heutigen Tag. Auch Brack durchlief als aktive Tänzerin alle Formationen des Vereins. Noch immer tanzt sie für die Über-30-Jährigen, die sogenannten Nachteulen.

Eintrittskarten

Renate Behm, Telefon 06232 683789

Geschäftsstelle TSV Speyer

in den Trainingsstunden der Jazztänzerinnen